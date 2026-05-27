Wer eine Photovoltaik-Anlage, einen Stromspeicher, eine Wallbox oder eine Wärmepumpe anschaffen will, kann künftig bei Vattenfall auch eine Finanzierung bekommen. Der Energiekonzern Vattenfall bietet nun gemeinsam mit dem Finanzierungsvermittler EFS Privatkund:innen eine Finanzierung für den Kauf von Photovoltaik-Anlagen, Stromspeichern, Wallboxen und Wärmepumpen an. Denn viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer würden nach Einschätzung des Unternehmens gern in eine Photovoltaik-Anlage oder eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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