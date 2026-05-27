© Foto: Ying Tang - picture alliance / NurPhotoDie US-Arzneimittelbehörde verschiebt ihre Entscheidung über AstraZenecas Brustkrebs-Pille Camizestrant. Neue Daten sollen Zweifel ausräumen.Die US-Arzneimittelbehörde FDA verschiebt ihre Entscheidung über die experimentelle Brustkrebs-Pille Camizestrant von AstraZeneca, wie Reuters berichtet. Der britisch-schwedische Pharmakonzern teilte mit, dass die Behörde zusätzliche Daten prüfen will. Dafür verlängerte die FDA die Frist für die Entscheidung über den Zulassungsantrag. Camizestrant soll bei bestimmten Brustkrebspatientinnen eingesetzt werden, deren Tumore eine spezielle Mutation aufweisen. AstraZeneca entwickelt das Medikament in Kombination mit sogenannten CDK4/6-Inhibitoren. Zweifel …Den vollständigen Artikel lesen
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