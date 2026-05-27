Unser Depotwert haussiert weiter. Drei Gründe sorgen für den frischen Schub:
1. Die UBS Ziel-Erhöhung für Micron Technology gestern (wir berichteten)
2. Mirae Asset Securities (eiens der größten Researchhäuser Südkoreas) hat das Kursziel von 3,2 Mio. auf 3,8 Mio. Won angehoben (aktuell 2,28 Mio. Won) und die Einstufung "Buy" bestätigt. Bemerkenswert: Die Anhebung basiert laut Mirae weniger auf höheren Gewinnschätzungen, sondern vor allem auf einer Neubewertung des gesamten Speichersegments. SK Hynix und Samsung Electronics seien trotz der starken Kursrally weiterhin deutlich günstiger bewertet als globale KI- und Memory-Peers.
3. Zusätzlichen Rückenwind liefert Wedbush. Die US-Bank hat SK Hynix in ihre "AI 30"-Liste aufgenommen und bezeichnet den Konzern als einen der wichtigsten KI-Werte im Markt. Die Begründung: Die Nachfrage nach HBM, DRAM und NAND erreiche bislang nicht gekannte Niveaus. Wedbush sieht die Preissetzungsmacht der Speicherhersteller so stark wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr und erwartet im zweiten Halbjahr 2026 weiter steigende DRAM- und NAND-Preise.
Wir reizen den Titel weiter aus. Die Story lautet nun "Bewertungsexpansion"
1. Die UBS Ziel-Erhöhung für Micron Technology gestern (wir berichteten)
2. Mirae Asset Securities (eiens der größten Researchhäuser Südkoreas) hat das Kursziel von 3,2 Mio. auf 3,8 Mio. Won angehoben (aktuell 2,28 Mio. Won) und die Einstufung "Buy" bestätigt. Bemerkenswert: Die Anhebung basiert laut Mirae weniger auf höheren Gewinnschätzungen, sondern vor allem auf einer Neubewertung des gesamten Speichersegments. SK Hynix und Samsung Electronics seien trotz der starken Kursrally weiterhin deutlich günstiger bewertet als globale KI- und Memory-Peers.
3. Zusätzlichen Rückenwind liefert Wedbush. Die US-Bank hat SK Hynix in ihre "AI 30"-Liste aufgenommen und bezeichnet den Konzern als einen der wichtigsten KI-Werte im Markt. Die Begründung: Die Nachfrage nach HBM, DRAM und NAND erreiche bislang nicht gekannte Niveaus. Wedbush sieht die Preissetzungsmacht der Speicherhersteller so stark wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr und erwartet im zweiten Halbjahr 2026 weiter steigende DRAM- und NAND-Preise.
Wir reizen den Titel weiter aus. Die Story lautet nun "Bewertungsexpansion"
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