Der KI-getriebene Halbleiterboom sorgt weiter weltweit für Kauflaune. Nach neuen Höchstständen an der Nasdaq sowie starken Vorgaben aus Japan und Südkorea ziehen am Mittwoch auch Europas Chipwerte weiter an. Kräftige Kurssprünge gab es zuletzt bei Micron in den USA mit gut 19 Prozent Plus am Dienstag und bei SK Hynix in Südkorea am Vormittag mit plus zehn Prozent. In Deutschland legen Infineon und Aixtron weiter zu. Infineon nähert sich dabei auf dem höchsten Stand seit rund 25 Jahren wieder der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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