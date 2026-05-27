Unterföhring (ots) -- Die Key Art Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/app.mediasilo.com/review/6a169b21c36205697b6da2c4__;!!IlCVUJ0!tDVcRKWYkolTok9c2Mqct90aNHDlaLq5GwJ6pxVy7QdE3aIRLI5_cCyrUtRjlIqKxpMqj1posG0tzUn5gVsl6BMzna6d5Wn3$)- Mit Jennifer Garner, D'Arcy Carden, Gemma Chan, Reginal Hall, Chloë Sevigny, Harlow Jane und Timothy Olyphant in den Hauptrollen27. Mai 2026 - Ein steiniger Weg auf der Suche nach sich selbst und zur Bewältigung einer schwierigen Phase: "The Five Star Weekend" startet am 25. Juli bei Sky und WOW. Alle acht Episoden der Dramaserie mit u.a. Jennifer Garner, Regina Hall und Chloë Sevigny in den Hauptrollen sind dann zum Streamen verfügbar sowie linear auf Sky Atlantic zu sehen.Über "The Five Star Weekend"Die Dramaserie folgt Hollis Shaw (Jennifer Garner), einer berühmten Köchin und Bestseller-Autorin, die für ihre ausgezeichneten Rezepte, herausragenden Geschmack und ihre herzliche Art bekannt ist. Nachdem Shaw einen niederschmetternden Verlust verarbeitet und nicht mehr in der Lage ist, weiterzumachen wie bisher, zeigt der Tod die Risse in Hollis' scheinbar perfektem Leben auf: ihre angespannte Ehe, ihre komplizierte Beziehung zu ihrer Tochter und ihren wachsenden Drang nach Anerkennung durch ihre Fans. Um ihre Trauer zu überwinden und wieder zu sich selbst zu finden, beschließt Hollis, ein besonderes Wochenende in ihrem Haus auf Nantucket zu veranstalten. Sie lädt drei Freundinnen aus verschiedenen Lebensabschnitten ein: aus ihrer Kindheit, ihren Zwanzigern, ihren Dreißigern und einen fünften Überraschungsgast. Vor der Kulisse einer luxuriösen Küstenlandschaft werden die Gäste auf eine Weise wachsen, die sie sich nie hätten vorstellen können - während Grenzen überschritten und Geheimnisse ans Licht gebracht werden...Die Hauptrollen in "The Five Star Weekend" übernehmen Jennifer Garner, D'Arcy Carden, Gemma Chan, Reginal Hall, Chloë Sevigny, Harlow Jane und Timothy Olyphant. Zum weiteren Cast gehören Rob Huebel, David Denman, Josh Hamilton, West Duchovny, Judy Greer, Tory Devon Smith, Morrison Keddie und Roberta Colindrez.Bekah Brunstetter ist Serienschöpferin und Executive Producer von "The Five Star Weekend". Minkie Spiro fungiert als Pilot-Regisseurin und Executive Producer. Neben Brunstetter und Spiro, sind Sue Naegle, Ali Krug, Jennifer Garner, Merri Howard, Beth Schacter und Elin Hilderbrand Executive Producer von "The Five Star Weekend". Die Dramaserie ist eine Produktion von UCP, einer Abteilung der Universal Studio Group.Ausstrahlung:Alle acht Episoden von "The Five Star Weekend" starten am 25. Juli auf Sky und WOW. Die lineare Ausstrahlung auf Sky Atlantic erfolgt am 25. und 26. Juli jeweils ab 20:15 Uhr mit je vier Episoden pro Abend.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein geschützter Kinder-Bereich - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Angebot. Alle Abo-Varianten, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP, regelmäßige Spitzenspiele der NHL und NBA sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Vielfalt über alle Genres hinweg, darunter Blockbuster kurz nach Kino, preisgekrönte Highlight-Serien von NBCUniversal, Sony, HBO oder Sky Originals Weitere Informationen unter wowtv.deÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Selina RastetterContent PRSelina.rastetter@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6282742