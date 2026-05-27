Zürich - Das Stellenangebot in der Bankenbranche bewegt sich auf tiefem Niveau. Grund dafür ist hauptsächlich die Grossbank UBS, die im Vergleich zu früher nur noch wenige Stellen ausgeschrieben hat. Wer vor Pfingsten auf der Webseite der UBS nach einem Job suchte, fand gerade noch 41 Stellenangebote mit Arbeitsort in der Schweiz. Durch die Fusion mit der Credit Suisse und den damit einhergehenden Abbau von Stellen ist das Jobangebot der Grossbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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