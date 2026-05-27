Frankreich hat seine Elektrifizierungsstrategie für das eigene Land vorgestellt. In diesem Zuge machte Präsident Emmanuel Macron publik, dass Stellantis mehr als eine Milliarde Euro investieren werde, um ab 2029 in seinem Werk in Mulhouse die eine neue Generation von Elektroautos zu produzieren. Macron lud diese Woche Vertreter von Industrie und Politik zur "Réunion de l'équipe de France de l'électrification" in den Élysée-Palast ein. Übersetzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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