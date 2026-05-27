Beim traditionsreichen Industrie- und Automobilzulieferer Schaeffler herrscht derzeit eine auffällig positive Stimmung an der Börse. Das Papier des Unternehmens aus dem MDAX hat in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Rallye aufs Parkett gelegt und gehört aktuell zu den stärksten Werten im deutschen Markt. Angetrieben von neuen Zukunftsfeldern rückt nun eine historisch bedeutende Marke immer näher. Doch die Luft in den oberen Regionen wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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