Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab aber erhöht das Kursziel von EUR 44,00 auf EUR 73,00.
Zusammenfassung:
Ein nordamerikanischer Datencenter-Auftrag im unteren dreistelligen MW-Bereich hebt das 2G-Geschäft auf eine neue Ebene. Wir schätzen den Auftragswert auf über $100 Mio. Die Auslieferung beginnt in H2/26, und das Management erwartet daher für 2026 einen Umsatz am oberen Rand der Guidancespanne von €440 Mio. bis €490 Mio. Die Guidance für die EBIT-Margenbandbreite engt das Unternehmen auf 9,5% bis 10,5% ein. Für 2027 erwartet 2G einen Umsatz in einer Bandbreite von €570 Mio. bis €620 Mio. bei einer EBIT-Marge von über 11%. Wir haben unsere Schätzungen für 2026E und die Folgejahre erhöht. Ein überarbeitetes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €73 (bisher: €44). Wir stufen unser Rating von Kaufen auf Hinzufügen herunter, nachdem der Aktienkurs sich seit unserer letzten Veröffentlichung ungefähr verdoppelt hat und das Kurspotenzial mit 8% nunmehr deutlich unter unserer 25%-Schwelle liegt.
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 2GB_GR-2026-05-27_DE
Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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