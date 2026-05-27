© Foto: Dall-E"Der König ist tot, lang lebe der König!", die KI-Branche hat mit Micron einen neuen Anführer. Das liegt auf der Kursentwicklung der Nvidia-Aktie wie Blei. Speicherchip-Hersteller stehlen Nvidia die Show Plus 82 Prozent und noch immer kein Ende in Sicht - so stark ist der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor in diesem Jahr bereits gestiegen. Verglichen mit dem Stand vor einem Jahr konnten Anlegerinnen und Anleger des vielbeachteten Branchenbarometers sogar Kursgewinne von 165 Prozent erzielen. Der KI-Boom treibt Chip-Werte inzwischen täglich auf neue Rekordhochs. Allerdings ist es hierbei zu einem bemerkenswerten Führungswechsel gekommen. Nicht mehr Nvidia gibt branchenintern den Ton …Den vollständigen Artikel lesen
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