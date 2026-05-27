Das neue Modell ergänzt den SKX_2 im Sunset Pack, dass von Harry Kane und weiteren Spielern zur Fußball-Weltmeisterschaft getragen wird.

Skechers setzt mit dem neuen Leichtgewicht-Speedschuh Skechers Razor 2 neue Maßstäbe in Sachen Innovation und Komfort auf dem Fußballplatz. Der Launch erfolgt im Skechers Football Sunset Pack, dass ebenfalls für den SKX_2 erhältlich ist. Das farbenstarke Pack, inspiriert von der Abendstimmung in Los Angeles, wird während des internationalen Fußballturniers in Nordamerika auf dem Platz zu sehen sein.

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Skechers präsentiert den neuen Razor 2 einen leichten Speed-Schuh, der für die größte Fußballbühne entwickelt wurde und als Teil des neuen Sunset Packs erscheint.

"Dies ist unsere erste Fußball-Weltmeisterschaft seit dem Launch von Skechers Football vor drei Jahren und dass das Turnier nun quasi vor unserer Haustür stattfindet, ist für uns ein Bonus. Umso mehr freut es uns zu sehen, wie schnell sich Skechers Football entwickelt hat und dass Spieler aus verschiedenen Nationen bei diesem Turnier unsere Schuhe aus dem Sunset-Pack tragen", so Michael Greenberg, Präsident von Skechers. "Dieses internationale Turnier ist die größte Bühne für den unverwechselbaren Komfort, die innovative Performance und die einzigartigen DNA von Skechers Football."

Zu Ehren des größten Fußballturniers der Welt rückt ein energiegeladener Hero-Film (hier ansehen) das Sunset Pack in den Mittelpunkt mit Harry Kane, Baris Alper Yilmaz und Anthony Elanga in den Hauptrollen. Während sich die Top-Athleten auf ihre Reise nach Nordamerika vorbereiten, lädt die Kampagne von Skechers ihre Spieler und besonderen Gäste wie Mohammed Kudus, Jamie Redknapp, Frank Leboeuf und Ruud Gullit ins "Skechers Motel" ein eine klassische amerikanische Roadside-Location, in der sich die Elite-Fußballer mit Komfort vor dem großen Auftritt auf dem Platz erholen können.

"Bei der Fußball-Weltmeisterschaft zu spielen ist immer die größte Ehre und dies in den Schuhen von Skechers machen zu dürfen, wird fantastisch sein", so Harry Kane, Gewinner des 2025/2026 European Golden Boot. "Wenn du auf der größten Bühne der Welt spielst, dann brauchst du Schuhe, die gut aussehen und dir ein gutes Gefühl geben. Das Design ist unglaublich, aber was noch wichtiger ist, die Performance und der Komfort sind genau das, was ich brauche, um meine beste Leistung zu erbringen. Ich freue mich riesig, die Jungs in diesen Schuhen anzuführen und alles reinzuwerfen."

Skechers Football bietet eine große Auswahl an Stilrichtungen mit Varianten für jeden Spielertyp und für jeden beliebigen Untergrund.

Zusammen mit dem Sunset Pack wird der brandneue, innovative Razor 2 Elite Speedschuh eingeführt (getragen unter anderen von Baris Alper Yilmaz und Anthony Elanga) für explosiven Antritt und maximale Geschwindigkeit. Entworfen in direkter Zusammenarbeit mit den Sportlern, um den Bewegungen und physischen Anforderungen des modernen Spiels gerecht zu werden, ist der Schuh nun leichter und schneller, ohne dass eine Einlaufzeit erforderlich ist, dank der Passform, die sich der Anatomie des Fußes anpasst. Der Schuh setzt auf ein innovatives Skechers Performance Fitknit Obermaterial-Design mit Cut-outs zur Gewichtsreduktion, sowie eine Thermoplast- und Glasfaserplatte mit griffigem Traktionsdesign und einer strapazierfähige Hyper Burst Pro Einlegesohle..

Der SKX_2 Elite (u. a. getragen von Harry Kane) wurde für Spieler entwickelt, die höchste Präzision beim Abschluss benötigen. Eine speziell entwickelte Leistenform sorgt dabei für optimalen Komfort, eine perfekte Passform und ein verbessertes Ballgefühl auf dem Platz.

Zusätzlich zu den Elite-Versionen, die von Profifußballern weltweit getragen werden, bietet Skechers den SKX_2 und den Razor 2 auch in Academy- und Club-Varianten an ideal für alle Spielstärken und mit Fokus auf maximale Performance und hohen Komfort. Darüber hinaus sind die Modelle auch als Youth- und Kids-Versionen für die nächste Generation von Spielern erhältlich, die ihren Vorbildern nacheifern möchten. Alle Varianten zeichnen sich durch eine adaptive Passform und erhöhten Tragekomfort aus. Beide Produktlinien sind für festen Untergrund, Hallenböden sowie Kunstrasen erhältlich.

Ergänzend zum Sunset Pack wird das Neon City Pack lanciert, dass das Flair von Los Angeles bei Nacht symbolisiert, indem es Farben präsentiert, die von der Stadt spät in der Nacht inspiriert sind. Skechers Football Schuhe in der Neon City Pack Farbgebung werden voraussichtlich im Juli in Nordamerika, Europa und ausgewählten globalen Märkten gelauncht.

Der neue Skechers Football Sunset Pack Schuh ist ab sofort in ausgewählten Skechers-Geschäften, unter skechers.de, sowie bei Fachhändlern erhältlich. Fußballfans weltweit erhalten Einblick hinter die Kulissen in die Skechers Football Produkteinführungen und darüber hinaus, indem sie @skechersfootball auf Instagram und TikTok folgen.

Über Skechers U.S.A., Inc.

Skechers ist "The Comfort Technology Company" mit Sitz in Südkalifornien. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt ein breites Sortiment an Lifestyle- und Performance-Schuhen, Bekleidung und Accessoires für Damen, Herren und Kinder. Erhältlich sind die Kollektionen des Unternehmens in Kaufhäusern und bei Fachhändlern in über 180 Ländern, direkt über skechers.com sowie in rund 5.300 eigenen Stores weltweit. Skechers ist ein Fortune-500 -Unternehmen und betreibt das internationale Geschäft über ein Netz 100-prozentiger Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Vertriebspartner. Weitere Informationen erhalten Sie unter about.skechers.com und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und TikTok.

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