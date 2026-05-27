ZenaTech greift nach Wachstumsmarkt für Drohneninspektionen im Energiesektor

Anzeige / Werbung

ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) treibt den Ausbau seines Drone-as-a-Service-Geschäfts weiter voran. Das Unternehmen hat ein Angebot zur Übernahme einer Landvermessungs- und Geomatikfirma mit Sitz in Alberta unterzeichnet. Die Firma ist in drei Provinzen in Westkanada tätig.

Mit der geplanten Transaktion würde ZenaTech erstmals eine Landvermessungsfirma in Kanada übernehmen. Zugleich wäre es die erste Übernahme mit klarem Fokus auf Drohnendienste für den Öl- und Gassektor. Dieser Markt wächst laut Unternehmensangaben mit jährlichen Zuwachsraten von über 28%. Für ZenaTech eröffnet sich damit der Zugang zu einem Markt, in dem Vermessung, Kartierung, Inspektion und Infrastrukturüberwachung zunehmend durch Drohnentechnologie geprägt werden.

Strategischer Schritt in einen Energiemarkt mit Gewicht

Die geplante Übernahme markiert für ZenaTech einen wichtigen Schritt zur Expansion des Drone-as-a-Service-Geschäfts in den kanadischen Öl- und Gassektor. Dieser zählt zu den bedeutenden Energiemärkten Nordamerikas.

Der Übernahmekandidat bringt dabei mehrere Bausteine mit, die für ZenaTech strategisch interessant sind. Dazu gehören gewachsene Kundenbeziehungen im gewerblichen Bereich, fundierte regionale Fachkenntnisse und umfangreiche Erfahrung bei Vermessungs- und Geomatikprojekten. Auch Projekte für eine Reihe großer Produzenten gehören zum bisherigen Tätigkeitsfeld.

Aus Sicht von ZenaTech liegt die Chance darin, bestehende Dienstleistungen mit KI-gestützter Drohnentechnologie weiterzuentwickeln. Das betrifft Anwendungen in der Vermessung, Kartierung, Inspektion und Infrastrukturüberwachung. Auf dieser Basis könnte ZenaTech eine Kernkompetenz aufbauen, die sich auch in einem wachstumsstarken internationalen Markt einsetzen lässt.

Regionale Basis mit Zugang zu Produzenten

Die in Alberta ansässige Landvermessungsfirma ist auf georäumliche Landvermessung, Geomatik, Kartierung und damit verbundene Umweltdienstleistungen für Öl- und Gasproduzenten in Westkanada spezialisiert. Damit bewegt sich das Unternehmen in einem Umfeld, in dem präzise Daten, schnelle Flächenanalysen und verlässliche Projektgrundlagen eine zentrale Rolle spielen.

Mit mehreren regionalen Niederlassungen, darunter in der Region Grande Prairie, betreut das Unternehmen Projekte in ganz Alberta sowie im Osten von British Columbia und in Saskatchewan. Das Leistungsspektrum reicht von Vermessungs- und Kartierungsdiensten bis zur Unterstützung bei der Standortvorabprüfung für kommerzielle Infrastruktur- und Energieentwicklungsprojekte.

Zur Kundschaft zählen Firmen aus dem Öl- und Gassektor. Dazu gehören auch führende kanadische Energieversorger und etablierte Erdgasproduzenten, die an Upstream-Projekten und Infrastrukturentwicklungen in Westkanada beteiligt sind.

Drohnen sind bereits Teil des Betriebs

Ein wichtiger Punkt für ZenaTech ist die bereits vorhandene Drohnenpraxis des Übernahmekandidaten. Drohnen sind dort fest in die betrieblichen Abläufe eingebunden. In rund 80% der aktuellen Projekte kommen drohnenbasierte Workflows bei der Vermessung und Geodatenerfassung zum Einsatz.

Das schafft eine solide Grundlage für die Einbindung neuer Technologien und für eine spätere Skalierung im operativen Bereich. Die geplante Übernahme passt damit zur Strategie von ZenaTech, etablierte Dienstleistungsfirmen mit langjähriger Stammkundschaft zu übernehmen.

Diese Firmen sollen moderne Drohnenautomatisierungs- und KI-Technologien nutzen, um Vermessungs-, Kartierungs- und Infrastrukturüberwachungsleistungen effizienter und präziser zu erbringen. Im Mittelpunkt steht langfristige Wertschöpfung auf Basis bestehender Kundenbeziehungen und neuer Technik.

Markt für Drohneninspektionen wächst deutlich

Die geplante Übernahme fällt in eine Phase, in der der internationale Markt für Drohneninspektionen im Öl- und Gassektor laut Marktanalysen bei rund 2,3 Mrd. USD liegt. Den Prognosen zufolge dürfte dieser Markt eine durchschnittliche jährliche Zuwachsrate von rund 28,5% erreichen.

Angetrieben wird diese Entwicklung durch die zunehmende Akzeptanz autonomer Inspektions- und Vermessungsdienste. Hinzu kommen regelkonforme Methoden im Bereich der Energie-Infrastruktur. Für ZenaTech entsteht damit ein Marktumfeld, in dem Drohnen nicht nur als technisches Zusatzwerkzeug erscheinen, sondern als Baustein für schnellere, genauere und sicherere Prozesse.

DaaS-Plattform als skalierbares Modell

Mit seiner Drone-as-a-Service-Plattform bietet ZenaTech Unternehmens- und Regierungskunden bedarfsorientierten oder abonnementbasierten Zugang zu drohnenbasierten Hosting-Diensten. Diese umfassen Vermessungen, Inspektionen, Wartungsarbeiten, Hochdruckreinigung, Bestandsmanagement und Präzisionslandwirtschaft.

Der Vorteil des Modells liegt darin, dass Kunden die mit Eigentum verbundenen Investitions- oder Betriebskosten vermeiden können. ZenaTech setzt dabei auf die Übernahme etablierter und profitabler Dienstleistungsfirmen, die noch nach dem Low-Tech-Prinzip arbeiten und für Drohneninnovationen reif sind.

So baut das Unternehmen ein globales, multiservicefähiges DaaS-Netzwerk auf kommunaler Ebene auf. Dieses Netzwerk verfügt bereits über Stammkunden und stabile Umsätze. Durch die Einbindung moderner Drohnen sollen Geschwindigkeit, Präzision, Datenqualität und Sicherheit steigen. ZenaTech will auch künftig das internationale Geschäft, das Standortnetzwerk sowie neue drohnenbasierte Dienstleistungen weiter ausbauen.

-------

Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" und/oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-unterzeichnet-angebot-zur-uebernahme-einer-kanadischen-landvermessungsfirma-in-alberta-und-expandiert-mit-seinem-drone-as-a-service-geschaeft-in-den-markt-fuer-drohnengestuetzte-inspektionen-in-der-oel-und-gasbranche/5152159/

Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech

Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://www.zenatech.com/de/datenschutzrichtlinie/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e_reuter@dr-reuter.eu

The post ZenaTech greift nach Wachstumsmarkt für Drohneninspektionen im Energiesektor appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA98936T2083