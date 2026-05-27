Vattenfall setzt beim Bau seines Solarparks "Juliusburg/Krukow" emissionsarmen Stahl des schwedischen Herstellers SSAB für die Unterkonstruktion ein. Die Anlage liegt im Südosten Schleswig-Holsteins. Das Material kommt bei einer Teil-Anlage mit 17 Megawatt Leistung zum Einsatz, die Gesamtleistung des Solarparks liegt bei 80 Megawatt. Das Gewicht des verbauten emissionsarmen Stahls beträgt 209 Tonnen. SSAB erzeugt den emissionsarmen Stahl in Elektrolichtbogenöfen, die mit Stahlschrott gefüllt werden. Dort entsteht zwischen zwei Lichtbögen Wärme, die den Stahl schmelzen lässt. Im gesamten Prozess ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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