Das Zellschicksal entschlüsseln: Die Allianz wird die KI-gestützte prädiktive Medizin und die Herstellung menschlicher Zellen vorantreiben

Parse Biosciences, der führende Anbieter skalierbarer und zugänglicher Lösungen für die Einzelzellsequenzierung, gab heute eine Allianz mit bit.bio bekannt, um eine umfassende Karte der durch Transkriptionsfaktoren gesteuerten Zellidentität zu erstellen, die sowohl den Zellzustand als auch das Zellschicksal umfasst. Diese Karte wird als grundlegender Entwurf für die Entwicklung hochpräziser, für den Menschen relevanter Modelle in großem Maßstab dienen. Durch die präzise Nachahmung biologischer Reaktionen in vivo werden diese Modelle die prädiktive Wirkstoffforschung und die Entwicklung von Therapien erheblich vorantreiben.

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Die Allianz wird modernste Techniken der massiv-parallelen kausalen Transkriptomik nutzen, die es Wissenschaftlern ermöglicht, Tausende genetischer Variablen gleichzeitig zu testen, um zu verstehen, was das Zellverhalten steuert. bit.bio wird seine branchenführende Zellprogrammierungstechnologie opti-ox sowie seine proprietäre Discovery-Plattform The Cell Foundry einbringen, während Parse seine skalierbare Einzelzelltechnologie Evercode beisteuert. Das Ergebnis wird auf bestehenden proprietären Daten aufbauen und zu einem beispiellosen bit.bio-Datensatz führen, der abbildet, wie spezifische genetische Eingaben zu spezifischen biologischen Ausgängen führen. Letztendlich wird dieser Datensatz nicht nur bit.bio, sondern die gesamte Branche dabei leiten, wie Therapien entworfen und menschliche Zellen in großem Maßstab hergestellt werden, und gleichzeitig KI-Modelle füttern, die vorhersagen können, wie Zellen auf Medikamente oder Krankheiten reagieren.

"Zellen funktionieren nach einem Code, und indem wir abbilden, wie spezifische Transkriptionsfaktoren das Zellschicksal bestimmen, entschlüsseln wir dieses Betriebssystem. Diese Zusammenarbeit generiert nicht nur Daten; sie liefert bit.bio eine grundlegende Landkarte, um menschenrelevante Modelle zu skalieren und prädiktive KI-Systeme zu füttern, wodurch das gesamte Feld der zuverlässigen Nachbildung und damit der Vorhersage der menschlichen Biologie nähergebracht wird", bemerkt Przemek Obloj, CEO von bit.bio.

"Forscher benötigen Erkenntnisse, die sie in konkrete Ergebnisse umsetzen können", erklärt Dr. Charlie Roco, Mitbegründer und Chief Technology Officer bei Parse Biosciences. "Unsere enge Allianz mit bit.bio wird grundlegende Datensätze schaffen, die klare kausale Zusammenhänge zwischen genetischen Veränderungen und biologischen Ergebnissen herstellen genau die Art von Informationen, die die prädiktive Medizin benötigt, aber bisher nur selten zur Verfügung hatte."

Um mehr darüber zu erfahren, wie diese Daten die Zukunft der prädiktiven Biologiemodellierung und -herstellung prägen werden, nehmen Sie am Parse-Webinar am 17. Juni um 7:00 Uhr pazifischer Zeit teil.

Über bit.bio

bit.bio, der weltweit führende Anbieter von Zellprogrammierungstechnologie, erzeugt funktionale, für den Menschen relevante Zellen und Modelle im industriellen Maßstab, um Forschung, Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu beschleunigen und gleichzeitig die Einführung von New Approach Methodologies (NAMs) zu erleichtern. Die Produktentwicklung wird durch die KI-gestützte Forschungsplattform vorangetrieben, die einzigartige Transkriptionsfaktorkombinationen identifiziert, um gewünschte Zelltypen zu programmieren, sowie durch die patentierte opti-oxTechnologie, die induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs) präzise in diese Zelltypen umwandelt und dabei beispiellose Reinheit, Konsistenz und Skalierbarkeit gewährleistet. Das wachsende ioCells-Portfolio von bit.bio umfasst mehr als 50 Produkte, darunter ioWild-Typ-Zellen, ioDisease-Modellzellen, ioCRISPR-Ready-Zellen und ioTracker-Zellen.

Seit der Ausgliederung aus der University of Cambridge im Jahr 2016 hat bit.bio über 200 Millionen US-Dollar von führenden Investoren wie Arch Venture, BlueYard Capital, Charles River Laboratories, Foresite Capital, M&G, Milky Way, National Resilience und Tencent eingeworben.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences, ein Unternehmen von QIAGEN, ist ein globales Life-Science-Unternehmen, dessen Mission es ist, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Durch die Befähigung von Forschern, Einzelzellsequenzierung in beispiellosem Umfang und mit beispielloser Einfachheit durchzuführen, hat sein bahnbrechender Ansatz wegweisende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Gewebereparatur, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem ermöglicht.

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Kaitie Kramer

kkramer@parsebiosciences.com +1-858-504-0455