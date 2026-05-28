© Foto: DAll-EWeltraum-Aktien sind vor dem SpaceX-IPO hip wie noch nie und jetzt spielt auch Schaeffler mit. Der MDAX-Konzern kommt mit dem Satellitenspezialist Spire Global ins Geschäft. Nicht nur die Zukunftsfantasie steigt!Der Herzogenauracher Auto- und Industriezulieferer Schaeffler sucht seine Zukunft nicht mehr nur auf der Straße, sondern zunehmend auch im Orbit. Das Unternehmen steigt in das Raumfahrtgeschäft ein und hat dafür eine Absichtserklärung mit dem US-Satellitenhersteller Spire Global vereinbart. Im Zentrum der Kooperation steht der Aufbau von Lieferketten für Satellitensysteme. Schaeffler und Spire wollen bis Ende des Jahrzehnts ein eigenständiges europäisches Geschäftsfeld im …Den vollständigen Artikel lesen
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