BYD und Xiaomi straucheln im Preiskampf - Startet dynaCERT jetzt durch?

Die Börsenwelt schaut bei Elektroautos auch gerne auf den asiatischen Markt, wo sich aber derzeit ein heftiger Preiskrieg abspielt. Einstige Lieblinge der Anleger gerieten die letzten Monate und geraten auch noch teilweise aktuell unerwartet unter massiven Druck und müssen Gewinneinbußen hinnehmen. Doch während diese straucheln, kann ein kanadisches Cleantech-Unternehmen zunehmend in den Fokus von Investoren rücken. Mit interessanten Lösungen zur Treibstoffeinsparung und Emissionssenkung trifft es exakt den Nerv der Zeit. Angesichts explodierender Kraftstoffkosten suchen z. B. Speditionen weltweit händeringend nach Auswegen. Und genau hier zeichnet sich eine lukrative Gelegenheit ab. Erfahren Sie, welches Potenzial in einem aufstrebenden Unternehmen wie dynaCERT steckt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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