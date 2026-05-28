Neue Studie, steigender Goldpreis, Produktion ab 2027: Zündet hier die nächste Kursrakete?

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Das Explorationsunternehmen Lahontan Gold positioniert sich als nächster Goldproduzent für Investoren im Edelmetallsektor.

Als Junior-Minenentwickler profitiert das Unternehmen von beeindruckenden Bohrergebnissen, welche die schon bekannten Goldvorkommen stetig vergrößern. Gleichzeitig treibt das Management die ehrgeizige Strategie voran, eine historische Goldmine zu reaktivieren und dort bereits im Jahr 2027 die Produktion wieder aufzunehmen. Diese Transformation vom Explorer zum Produzenten bietet ein interessantes Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV). Auch wird das aktuelle Momentum durch konkrete Projektfortschritte und aussichtsreiche Produktionspläne gestützt.

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Marktdynamik und historische Kursentwicklung

Die Börse honoriert die ehrgeizigen Produktionspläne von Lahontan Gold (WKN: A3DKKY | ISIN: CA50732M1014 | Ticker: LG) bereits mit einer deutlichen Aufwärtsbewegung. Seit Beginn des Jahres verzeichnet die Aktie ein Plus von rund 75%, während sie auf 52-Wochen-Sicht Kursgewinne von über 426% aufweist. Eine langfristige Analyse seit dem Börsengang im April 2022 zeigt jedoch, dass der Kurs aktuell wieder das IPO-Niveau von etwa 0,35 CAD erreicht hat. Investoren der ersten Stunde haben somit im Endeffekt noch kaum Rendite erzielt, während antizyklische Käufer von Anfang 2025 ihr Kapital vervielfachen konnten. Diese Volatilität ist charakteristisch für Junior-Minenwerte, bei denen jahrelange Baisse- & Seitwärtsphasen durch abrupte Neubewertungen und Kursexplosionen abgelöst werden. Dies geschieht meist, sobald entsprechende Projektfortschritte sichtbar werden und/oder die zugehörigen Rohstoffpreise signifikant angestiegen sind.

Quelle: LSEG Refinitiv, Wochenchart Lahontan Gold seit IPO

Operativer Fortschritt und strategische Erweiterungsbohrungen

Das operative Hauptaugenmerk des Goldexplorers liegt auf dem Santa-Fe-Projekt, das sich 20 Kilometer nordöstlich von Luning im bergbaufreundlichen US-Bundesstaat Nevada befindet. Die stillgelegte Mine verfügt über ein solides historisches Gold- und Silbervorkommen: Zwischen 1988 und 1995 wurden hier zudem 359.000 Unzen Gold und über 700.000 Unzen Silber gefördert. Um das Abbaupotenzial zu erweitern und die nötigen Genehmigungsverfahren voranzutreiben, wurde kürzlich ein geotechnisches Bohrprogramm über 2.569 Meter abgeschlossen. Dieses lieferte essenzielle Daten zur Grundwasserüberwachung und der Beschaffenheit der dortigen Gesteinsstrukturen. Zudem wurde ein 1.700 Meter umfassendes Bohrprogramm auf den historischen Laugungspads gestartet, um verbliebene Ressourcen nach neuesten Standards zu definieren. Parallel läuft ein 7.000 Meter großes Explorationsprogramm auf neuen Zielgebieten wie Slab West an.

Solide Kapitalausstattung bis ins Jahr 2027

Der Übergang zur Produktion ist kapitalintensiv, was sich im Vorjahresverlust von 2,13 Mio. USD widerspiegelt, der primär auf erweiterte technische Studien und Bohrungen zurückzuführen ist. Um den kommenden Minenaufbau lückenlos vorzubereiten, hat Lahontan Gold seine Bilanz zuletzt massiv gestärkt. Durch eine im April 2026 erfolgreich abgeschlossene Privatplatzierung flossen brutto 13,6 Mio. CAD (etwa 9,9 Mio. USD) in die Kasse. Ergänzt durch die fortlaufende Ausübung von Warrants ist das Unternehmen nach eigenen Angaben nun vollständig bis ins Jahr 2027 durchfinanziert. Dies reduziert kurzfristige Verwässerungsrisiken für Aktionäre erheblich und sichert die geplanten Entwicklungsschritte ab.

Kommende Meilensteine als Kurskatalysatoren

Ein wesentlicher Teil des Kapitals fließt in die Erstellung aktualisierter geologischer und wirtschaftlicher Studien. Die Modellierung der neuen Mineralressourcenschätzung (MRE) durch externe Berater ist bereits weit fortgeschritten und wird in den kommenden Wochen erwartet. Auf dieser Basis soll im September 2026 eine aktualisierte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) veröffentlicht werden. Da die vorherige Studie noch mit einem deutlich niedrigeren Goldpreis kalkulierte, dürften die neuen Kennzahlen bei den aktuellen Marktpreisen erheblich attraktiver ausfallen. Diese anstehenden Veröffentlichungen stellen in der Regel wichtige, fundamental unterlegte Treiber für die zukünftige Aktienkursentwicklung dar.

Fazit

Obwohl Lahontan Gold derzeit noch keine operativen Erträge erwirtschaftet, bietet die geplante Produktionsaufnahme Ende 2027 eine klare strategische Perspektive. Die Kombination aus einem ehemals produzierenden Projekt in einer Top-Jurisdiktion, einer soliden Kapitalausstattung und einem laufenden Bohrprogramm macht die Aktie fundamental wie auch spekulativ interessant im aktuellen Gold- und Silberbullenmarkt.



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