Das Explorationsunternehmen Lahontan Gold positioniert sich als nächster Goldproduzent für Investoren im Edelmetallsektor. Als Junior-Minenentwickler profitiert das Unternehmen von beeindruckenden Bohrergebnissen, welche die schon bekannten Goldvorkommen stetig vergrößern. Gleichzeitig treibt das Management die ehrgeizige Strategie voran, eine historische Goldmine zu reaktivieren und dort bereits im Jahr 2027 die Produktion wieder aufzunehmen. Diese Transformation vom Explorer zum Produzenten bietet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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