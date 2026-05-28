EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: EVN AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die EVN AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.evn.at/publikationen
Sprache: Englisch
Ort: https://www.evn.at/publications
28.05.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EVN AG
|EVN Platz
|2344 Maria Enzersdorf
|Österreich
|Internet:
|www.evn.at
|Ende der Mitteilung
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2334232 28.05.2026 CET/CEST
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