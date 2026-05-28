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Ernst Russ AG veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026



28.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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Starkes operatives Ergebnis, wachsender Charter Backlog und konsequente Umsetzung der Flottendiversifizierung Umsatzerlöse von 37,8 Mio. EUR und EBIT von 13,2 Mio. EUR im ersten Quartal 2026

Durchschnittliche Tagescharterrate stieg um 2.663 USD auf 19.546 USD bei hoher Flottenauslastung

Charter Backlog auf 620,9 Mio. EUR erhöht

Akquisition von zwei Multipurpose-Schiffen mit je 7-jährigen Charterverträgen

Einstieg in das Tankersegment: Erwerb von vier Tanker-Neubauten mit Langfrist-Chartern

Anhebung der EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2026 Hamburg, 28. Mai 2026 - Trotz eines ersten Quartals 2026, das von geopolitischer Disruption, volatilen Energiepreisen und einer fundamentalen Neuordnung globaler Handelsrouten geprägt war, setzt die Ernst Russ AG den im Geschäftsbericht kommunizierten, nachhaltigen Wachstumskurs konsequent um. Die Hamburger Reederei hat das erste Quartal 2026 mit starken operativen Ergebnissen abgeschlossen und die Flotte im laufenden Jahr bereits durch strategisch bedeutsame Transaktionen optimiert. Ende des ersten Quartals 2026 erwarb die Ernst Russ AG zwei Multipurpose-Schiffe, die nach der Übergabe jeweils für sieben Jahre verchartert sind. Im April 2026 gab das Unternehmen seinen Einstieg in das Tankersegment bekannt: vier Produkten-/Chemikalientanker-Neubauten mit geplanter Ablieferung zwischen dem vierten Quartal 2026 und dem zweiten Quartal 2027 werden die Ernst Russ-Flotte zukünftig ergänzen - für alle liegen bereits ab Ablieferung Festcharterverträge mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren vor. Ende Mai 2026 erfolgte mit dem Verkauf des im Jahr 2008 gebauten 1.710 TEU-Containerschiffes MS "EF Emira" ein weiterer Schritt der konsequenten Verjüngung und Weiterentwicklung des Schiffsportfolios. Im ersten Quartal wurden Umsatzerlöse von 37,8 Mio. EUR und ein EBIT von 13,2 Mio. EUR erzielt. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist in erster Linie auf den Wegfall eines Schiffsveräußerungsgewinns aus dem ersten Quartal 2025 sowie auf den negativen Währungseffekt eines schwächeren US-Dollars zurückzuführen. Bereinigt um Schiffsverkaufserlöse verbesserte sich die EBITDA-Marge auf 54,3 % (Vorjahr: 51,2 %) und spiegelt damit die konsequente Portfoliooptimierung wider. Operativ entwickelte sich die Flotte ebenfalls positiv: Die durchschnittliche Tagescharterrate stieg um 2.663 USD auf 19.546 USD und die Flottenauslastung blieb auf hohem Niveau. Der Charter Backlog erhöhte sich von 448,6 Mio. EUR zum Jahresende 2025 auf 620,9 Mio. EUR und die durchschnittliche Restlaufzeit der Charterverträge von 26,0 auf 34,3 Monate - maßgeblich getragen von den langfristigen Charterverträgen der neu erworbenen Tonnage. Der operative Cashflow von 17,4 Mio. EUR war gegenüber dem Vorjahr weitgehend stabil; die Liquiditätsposition stärkte sich weiter auf 120,2 Mio. EUR zum 31. März 2026. Die Prognose für das EBIT im Gesamtjahr 2026 konnte vor dem Hintergrund der strategiekonformen Veräußerung der MS "EF Emira" angehoben werden und befindet sich nun in einer Bandbreite zwischen 45 und 55 Mio. EUR (bisher: 34 Mio. EUR bis 44 Mio. EUR). Die erwarteten Umsatzerlöse befinden sich unverändert in einer Bandbreite zwischen 145 und 160 Mio. EUR. Die ordentliche virtuelle Hauptversammlung findet am 4. Juni 2026 statt. Die Aktionäre werden dort über eine Dividende von 0,25 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 abstimmen - ein Wert über dem Vorjahresniveau. "Die Ergebnisse des ersten Quartals und die positive Aktienkursentwicklung zeigen, dass die Kapitalmarktrelevanz von Ernst Russ kontinuierlich wächst und die neue strategische Roadmap klar wahrgenommen wird", sagt Co-CEO und CFO Dr. Christopher Eilers. "Mit dem Erwerb zweier Multipurpose-Schiffe und dem Einstieg in das Tankersegment haben wir in kurzer Zeit zwei strategisch bedeutsame Schritte vollzogen. Wir schaffen damit die Basis für genau die stabilen Cashflows, die unsere Investoren suchen", ergänzt Joseph Schuchmann, Co-CEO und Chief Commercial Officer der Ernst Russ AG. Den aktuellen Quartalsbericht der Ernst Russ AG sowie die Investorenpräsentation können Sie unter Finanzberichte herunterladen. Das Management wird die Ergebnisse im Rahmen eines Earnings Calls präsentieren und steht im Anschluss für Fragen von Analysten und Investoren zur Verfügung. Der Webcast ist heute, um 10:30 Uhr MESZ) unter folgendem Link abrufbar: Anmeldung Earnings Call in Mio. EUR Q1 2026 Q1 2025 ? ERGEBNIS Umsatzerlöse 37,8 40,9 -7,6 % EBIT 13,2 40,3 -67,2 % Konzernperiodenergebnis (nach nicht beherrschenden Anteilen) 11,0 24,6 -55,3 % BILANZ & LIQUIDITÄT Liquide Mittel (Mio. EUR, 31.03.2026) 120,2 114,3 +5,2 % Eigenkapitalquote (31.03.2026) 73,3 % 79,1 % -5,8 pp OPERATIVE KENNZAHLEN Flottenauslastung 99,8 % 95,4 % +4,4 pp Ø Charterlöse (USD/Tag) 19.546 16.883 +2.663 USD Charter Backlog (Mio. EUR) 620,9* 448,6 +172,3 Ø Restlaufzeit Charterverträge (min., Monate) 34,3 Monate* 26,0 Monate +8,3 Monate

*Inklusive Neubauten. Kennzahl beinhaltet in April und Mai abgeschlossene Charterverträge. Über die Ernst Russ AG: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte Hamburger Reederei mit einer Unternehmensgeschichte, die bis ins Jahr 1893 zurückreicht. Das Ziel ist eine nachhaltige und breit diversifizierte Flotte mit ausgewogener Risikoverteilung hinsichtlich Beschäftigungsdauer und Vertragspartnern. Die bestehende Flotte umfasst Containerschiffe verschiedener Größenklassen, ergänzt durch Multipurpose-Schiffe und einen Handysize-Bulker. Darüber hinaus verfügt die Gruppe über ein Orderbuch mit Neubauten, die in den kommenden Jahren ausgeliefert werden und die strategische Weiterentwicklung der Flotte gezielt vorantreiben. Kontakt: Ernst Russ AG

Anika Hillmer

Investor Relations

Tel. +49 40 88 88 1 1800

E-Mail: ir@ernst-russ.de



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