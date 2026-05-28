Nach einem Start deutlich im Plus ist der DAX am Mittwoch am Ende ins Minus gerutscht. Aus dem Handel ging er am Ende sieben Punkte tiefer bei 25.177,80 Punkten. Und zum Start in den Donnerstag dürfte es noch weiter nach unten gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,8 Prozent tiefer auf 24.970 Punkte.Einmal mehr steht die Lage im Nahen Osten im Fokus. Für neue Verunsicherung unter den Anlegern sorgt zudem ein Vorfall nahe der Straße von Hormus: Dort griff das US-Militär ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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