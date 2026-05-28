Basel - Sandoz bringt Bewegung in den Kampf um Antibiotika. Die Generikaherstellerin hat bei der Europäischen Kommission einen wegweisenden Entwurf für eine Anti-Dumping-Beschwerde gegen chinesische Importe des Antibiotika-Wirkstoffs Amoxicillin API eingereicht. Dies teilte der Konzern am Donnerstag anlässlich der 80-Jahr-Feier seiner wichtigsten europäischen Antibiotika-Produktionsstätte im österreichischen Kundl mit. Das Unternehmen wirft chinesischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab