Der vergangenes Jahr vom Logistiker DHL und dem Hersteller Scania entwickelte Elektro-Lkw mit Range Extender ist im Realbetrieb der Werkslogistik von BMW erprobt worden. Das Fahrzeug wird größtenteils rein elektrisch angetrieben, bei Bedarf liefert ein kompakter Verbrennungsmotor als Generator zusätzliche elektrische Energie. Wir erinnern uns: Vergangenes Jahr hatten DHL und Scania einen selbstentwickelten Elektro-Lkw mit Range-Extender vorgestellt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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