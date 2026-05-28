9.000 Stahlprofile mit einem Gewicht von zusammen 209 Tonnen tragen die Solarmodule der Photovoltaik-Freiflächenanlage Krukow. Dieser emissionsarme Stahl des schwedischen Stahlherstellers SSAB hat einen deutlich reduzierten CO2-Fußabdruck. Im Photovoltaik-Solarpark Juliusburg/Krukow setzt Vattenfall erstmals auf der Teilfläche in Krukow emissionsarmen Stahl für die Unterkonstruktionen der Solarmodule ein. Der schwedische Stahlhersteller SSAB hat den Stahl aus nahezu 100 Prozent Schrott und mit reduziertem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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