© Foto: Dall-ESnowflake hat starke Quartalszahlen über den Erwartungen der Analysten vorgelegt und einen milliardenschweren KI-Deal mit Amazon geschlossen - Die Aktie schießt nach oben.Nach überraschend starken Quartalszahlen und der Bekanntgabe eines milliardenschweren Infrastrukturabkommens mit Amazon Web Services (AWS) schoss die Snowflake-Aktie im nachbörslichen Handel um 37,5 Prozent auf 240,9 US-Dollar. Deal mit Amazon Im Mittelpunkt steht vor allem ein neuer Fünfjahresvertrag mit AWS über Cloud- und KI-Dienstleistungen im Gesamtwert von 6 Milliarden US-Dollar. AWS teilte am Mittwoch mit, dass Snowflake seine Nutzung von Amazons Cloud-Infrastruktur massiv ausweiten werde und sich dafür …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE