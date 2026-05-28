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"reconcept Green Global Energy Bond II" erneut auf nunmehr 12,5 Mio. Euro aufgestockt
Hamburg, 28. Mai 2026. Die reconcept GmbH, Projektentwickler Erneuerbarer Energien und Anbieter nachhaltiger Geldanlagen, hat beschlossen, das Emissionsvolumen des "reconcept Green Global Energy Bond II" (ISIN: DE000A460PE6, Zinssatz: 7,75 % p.a.) erneut aufzustocken - von zuletzt bis zu 12 Mio. Euro auf nunmehr bis zu 12,5 Mio. Euro. Mit den zufließenden Mitteln des stark nachgefragten Green Bonds finanziert reconcept die Realisierung ihrer mehr als 10 Gigawatt starken internationalen Projektentwicklungs-Pipeline. Im Fokus steht die Entwicklung von Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten in den Kernmärkten Deutschland, Finnland und Kanada. Dort sorgt insbesondere die steigende Stromnachfrage durch Elektrifizierung, Rechenzentren und industrielle Transformationsprozesse für zusätzlichen Investitionsbedarf in Erneuerbare Energien und Speicherlösungen. Gleichzeitig treiben politische Rahmenbedingungen und Klimaziele den Ausbau sauberer Energieinfrastrukturen weiter voran.
"Die anhaltend starke Nachfrage nach unserem Green Bond zeigt das große Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger in unser Geschäftsmodell und unsere internationale Wachstumsstrategie. Der weltweite Ausbau Erneuerbarer Energien und moderner Speichertechnologien eröffnet Opportunitäten, die wir weiterhin konsequent nutzen werden", so Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH.
Eckdaten des reconcept Green Global Energy Bond II
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28.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|reconcept GmbH
|ABC-Straße 45
|20354 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 325 21 650
|E-Mail:
|info@reconcept.de
|Internet:
|www.reconcept.de
|ISIN:
|DE000A382897, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3, DE000A351MJ3, DE000A4DE123, DE000A4DFM55, DE000A4DFJZ1, DE000A4DFW53, DE000A460JX9
|WKN:
|A38289, A3E5WT, A3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A4DE12, A4DFM5, A4DFJZ, A4DFW5, A460JX
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2334520
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