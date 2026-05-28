Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Magirus startet dynamisch in Q1 2026 mit Auftragseingang auf Rekordniveau; Mutares leitet Vorbereitungen für einen Exit-Prozess ein

Starke Wachstumsdynamik: Magirus (die "Gesellschaft"), ein führender Anbieter von Feuerwehrtechnologie und spezialisierten Fahrzeugplattformen für Sicherheitskräfte, erzielte in Q1 2026 Umsatzerlöse in Höhe von ca. EUR 85 Mio. und ist klar auf Kurs, die Gewinnschwelle zu erreichen. Ein starker Auftragseingang führte zu einem Auftragsbestand von mehr als EUR 880 Mio. für die kommenden Jahre.

Substanzielle Fortschritte bei der operativen Transformation: Die nach der Übernahme von Magirus durch Mutares eingeleiteten operativen Verbesserungen schlagen sich zunehmend in einer höheren Produktionsleistung und verbesserten operativen KPIs nieder.

Strategische Flexibilität und Exit-Optionen: Mutares hat eine strukturierte Prüfung strategischer ...

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