München/Raunheim (ots) -- Consors Finanz übernimmt exklusiv das Finanzierungs- und Versicherungsgeschäft von Geely Auto in Deutschland- Die Partnerschaft unterstützt den Aufbau des geplanten Geely Handels- und Servicenetzes mit bis zu 50 Standorten bundesweit und schafft die Grundlage für Mobilitäts- und Finanzierungslösungen für Privat- und GeschäftskundenConsors Finanz und Geely Auto Deutschland haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Als Captive Bank übernimmt Consors Finanz das Finanzierungs- und Versicherungsgeschäft für die Marke Geely in Deutschland - von der Händlereinkaufs- und Absatzfinanzierung bis hin zu Mobilitäts-, Leasing- und Finanzierungslösungen für private und gewerbliche Kundinnen und Kunden.Geely zählt zu den größten Automobilherstellern Chinas und gehört weltweit zu den technologisch führenden Anbietern im Bereich der Elektromobilität. Zum Ökosystem der Geely Holding Group gehören Marken wie Zeekr, Lynk & Co, Volvo Cars, Lotus und Polestar. Darüber hinaus ist Geely im Rahmen eines Joint Ventures gemeinsam mit der Mercedes-Benz Group AG an der Marke smart beteiligt. Zusätzlich hält der Geely-Gründer Li Shufu eine Beteiligung von rund zehn Prozent an der Mercedes-Benz Group AG.Consors Finanz gehört zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in Deutschland und gehört insbesondere im Automotive-Bereich zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das Unternehmen bietet flexible Finanzierungs- und Versicherungslösungen für Handelspartner und Endkundinnen und Endkunden und setzt dabei auf digitale Prozesse, innovative Technologien, hohe Sicherheitsstandards sowie eine verantwortungsvolle Kreditvergabe. Als Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe bringt Consors Finanz darüber hinaus umfassende internationale Erfahrung und Stabilität in die Partnerschaft ein.Bis Ende 2026 plant Geely Auto den Aufbau eines eigenständigen Handels- und Servicenetzes mit bis zu 50 Standorten bundesweit. Gemeinsam wollen beide Partner den Markt für elektrifizierte Fahrzeuge in Deutschland weiter voranbringen. Mit attraktiven Fahrzeugangeboten sowie passenden Kredit-, Leasing- und Versicherungslösungen für private und gewerbliche Kundinnen und Kunden machen Geely Auto und Consors Finanz nachhaltige Mobilität zugänglicher."Die Partnerschaft mit Consors Finanz ist ein zentraler Baustein für unseren Markteintritt in Deutschland", erklärt Philipp Hempel, Executive Director von Geely Auto Deutschland. "Sie bildet eine verlässliche Grundlage für den schnellen und nachhaltigen Ausbau unseres Händlernetzes und schafft zugleich Vertrauen sowie Sicherheit für unsere zukünftigen Kundinnen und Kunden. Von der Einkaufs- und Absatzfinanzierung bis hin zu transparenten und flexiblen Finanzierungslösungen bietet die Zusammenarbeit ein ganzheitliches Leistungspaket. Abgerundet wird dieses durch ein umfassendes Leistungsversprechen, das unter anderem eine Garantie von bis zu acht Jahren oder 200.000 Kilometern umfasst.""Geely ist eine der starken chinesischen Automobilmarken, die aktuell nach Deutschland kommen. Das Unternehmen steht für Tempo und Innovation", sagt Bernd Brauer, Head of Mobility bei Consors Finanz. "Wir freuen uns, den Markteintritt und den Aufbau der Marke in Deutschland aktiv zu unterstützen - mit Finanzierungslösungen, die die Kundinnen und Kunden genauso begeistern wie die Autos. Diese Zusammenarbeit stärkt zudem die globale Partnerschaft zwischen BNP Paribas Mobilityund der Geely-Gruppe. Sie ergänzt das bestehende Joint Venture in China sowie die Kooperationen mit den Marken Volvo Cars, Lynk & Co, Zeekr und Polestar in Europa."Über Geely Auto, Geely Auto Group und Geely Holding GroupDie Geely Auto Group ist ein global tätiger Automobilhersteller mit Hauptsitz in Hangzhou, China, und Teil der Zhejiang Geely Holding Group, die 1986 gegründet wurde und 1997 in die Automobilindustrie einstieg. Geely Auto verfolgt das Ziel, intelligente, hochwertige und zugleich zugängliche Mobilität für ein breites Publikum erlebbar zu machen. Ein besonderer Fokus liegt auf Elektrifizierung, Konnektivität sowie innovativen Fahrzeugarchitekturen für eine nachhaltige Mobilität.Geely Auto ist Teil der Geely Auto Group, zu der unter anderem die Marken Geely, Lynk & Co und Zeekr gehören. Die Geely Auto Group wiederum ist Bestandteil der Geely Holding Group, eines globalen Mobilitätsunternehmens mit einem breit diversifizierten Markenportfolio entlang der automobilen Wertschöpfungskette. Zum Ökosystem der Geely Holding Group gehören unter anderem Volvo Cars, Polestar, Lotus und LEVC. Darüber hinaus ist Geely im Rahmen eines Joint Ventures gemeinsam mit der Mercedes-Benz Group AG an der Marke smart beteiligt. Zusätzlich hält der Geely-Gründer Li Shufu eine Beteiligung von rund 10 Prozent an der Mercedes-Benz Group AG.Mit Forschungs- und Entwicklungszentren an wichtigen Innovationsstandorten wie Frankfurt am Main, Göteborg, Coventry, Hangzhou und Ningbo verbindet die Gruppe globale Technologiekompetenz mit lokalem Marktverständnis. Geely baut seine Präsenz in Europa weiter aus und entwickelt Fahrzeuge, die gezielt auf die Anforderungen europäischer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind.Über Consors FinanzConsors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation. Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kund:innen anpassen lassen. Ob dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kund:innen ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle Kreditvergabe.Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in Deutschland. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur Absatzfinanzierung, sowie an Endkund:innen für die Konsumfinanzierung und Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Im Bereich Commercial Partner Business stellt das Unternehmen besicherte Finanzierungen bereit. Consors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe. www.consorsfinanz.deÜber BNP Paribas in DeutschlandBNP Paribas ist ein führender Anbieter von Bank- und Finanzdienstleistungen in Europa. Das Unternehmen ist in 64 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 180.000 Mitarbeitende, davon mehr als 146.000 in Europa.Die BNP Paribas Gruppe ist seit 1947 in Deutschland aktiv und hat sich mit einem breiten Serviceangebot aus vernetzten Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt etabliert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen wichtigen Wirtschaftsregionen betreut. Das umfassende Produkt- und Dienstleistungsangebot entspricht dem einer modernen, innovativen Universalbank. www.bnpparibas.dePressekontakt:Geely AutoPablo González-HuertaSenior Public Relations ManagerE-Mail: pghuerta@geelyeurope.comConsors FinanzMarc-Oliver VoigtPressesprecherE-Mail: presse@consorsfinanz.deOriginal-Content von: Consors Finanz BNP Paribas, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78451/6283383