DJ Fresenius Medical Care startet erste Tranche seines Aktienrückkaufprogramms
DOW JONES--Fresenius Medical Care hat die erste Tranche seines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von bis zu 600 Millionen Euro am Donnerstag gestartet. Die erste Tranche soll bis zum 15. Dezember 2026 abgeschlossen werden, wie Fresenius Medical Care mitteilte. Das Aktienrückkaufprogramm bezeichnete der Konzern als zentralen Bestandteil des Kapitalallokationsrahmens des Unternehmens. Das Programm basiert auf der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Mai 2026 erteilt worden sind.
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May 28, 2026 03:23 ET (07:23 GMT)
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