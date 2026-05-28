Reply [EXM, STAR: REY] hat sein Portfolio an "Prebuilt AI Apps" ausgebaut. Die sofort einsatzbereiten agentenbasierten Anwendungen unterstützen Unternehmen dabei, Effizienz und Wachstum zu steigern sowie KI schneller in bestehende Geschäftsprozesse zu integrieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260528722329/de/

Prebuilt AI Apps are ready-to-use agentic applications designed to accelerate the integration of AI into enterprise processes, driving efficiency and supporting business growth.

Für die Entwicklung der "Prebuilt AI Apps" hat Reply zentrale Einsatzbereiche identifiziert, in denen KI einen konkreten operativen Mehrwert schafft, und diese in wiederverwendbare Lösungen überführt. Dazu kombiniert Reply tiefgreifendes Prozesswissen, kuratierte Datensätze, domänenspezifische Ontologien und agentenbasierte Workflows zu robusten, sicheren und produktionsreifen Anwendungen. Jede Lösung lässt sich durch die Integration in Unternehmenssysteme, interne Datenquellen und Wissensdatenbanken individuell erweitern und anpassen bei voller Kontrolle über Governance und Betrieb.

Die "Prebuilt AI Apps" ermöglichen Unternehmen einen strukturierten Einstieg in die KI-Nutzung, reduzieren die technologische Komplexität und verkürzen den Weg hin zu skalierbaren Lösungen. Mithilfe kuratierter Wissensbasen und agentenbasierter Orchestrierung verwandeln sie fragmentierte Informationen und operative Daten in nutzbares Wissen, das geschäftsbereichsübergreifend genutzt werden kann.

Die Vorteile auf einen Blick:

Beschleunigte Entscheidungsprozesse: Dokumente, Daten und Unternehmenswissen werden mithilfe domänenspezifischer Ontologien in strukturierte Kontexte überführt, beispielsweise für Kreditbewertungen, Compliance-Prüfungen oder Manufacturing Intelligence in Produktion, Qualitätsmanagement und Performance-Steuerung.

Dokumente, Daten und Unternehmenswissen werden mithilfe domänenspezifischer Ontologien in strukturierte Kontexte überführt, beispielsweise für Kreditbewertungen, Compliance-Prüfungen oder Manufacturing Intelligence in Produktion, Qualitätsmanagement und Performance-Steuerung. Höhere Produktivität in wissensintensiven Bereichen: Der Zugriff auf Richtlinien, Prozesse und Dokumente in Bereichen wie Human Resources, Einkauf, Compliance und Content-Produktion wird deutlich vereinfacht.

Der Zugriff auf Richtlinien, Prozesse und Dokumente in Bereichen wie Human Resources, Einkauf, Compliance und Content-Produktion wird deutlich vereinfacht. Senkung operativer Kosten: Wiederkehrende Aufgaben werden automatisiert und spezialisierte KI-Agenten entlang mehrstufiger Workflows orchestriert von der Content-Erstellung über das Reporting bis hin zu operativen Analysen und Monitoring.

Wiederkehrende Aufgaben werden automatisiert und spezialisierte KI-Agenten entlang mehrstufiger Workflows orchestriert von der Content-Erstellung über das Reporting bis hin zu operativen Analysen und Monitoring. Verbessertes Nutzererlebnis und höhere Zugänglichkeit: Intuitive dialogorientierte Benutzeroberflächen und KI-gestützte Services optimieren die digitale Zugänglichkeit und das Nutzererlebnis.

Reply hat die "Prebuilt AI Apps" zudem um weitere Lösungen ergänzt, die den Zugriff auf Unternehmenswissen optimieren und dynamische Skill-Mappings in HR-Prozessen unterstützen. Hinzu kommen Anwendungen für automatisierte Content-Produktion und digitale Barrierefreiheit sowie Lösungen für zentrale Branchenprozesse, beispielsweise im Kreditmanagement von Banken, beim visuellen Monitoring kritischer Infrastrukturen oder im Bereich Manufacturing Intelligence. Dort werden heterogene Produktionsdaten vernetzt, um die Nachverfolgbarkeit von Qualität, das Materialmanagement, das KPI-Monitoring und die proaktive Erkennung von Problemen zu verbessern.

Durch die Kombination aus wiederverwendbaren Komponenten und sofort einsetzbaren Anwendungen begleitet Reply Unternehmen dabei, den Schritt von ersten KI-Pilotprojekten hin zur skalierbaren Nutzung entlang ihrer Geschäftsprozesse zu vollziehen. Generative KI lässt sich so kontrolliert, sicher und messbar in bestehende Abläufe integrieren, um Effizienzsteigerungen zu erzielen und nachhaltiges Unternehmenswachstum zu fördern. Zum Überblick über die "Prebuilt AI Apps".

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260528722329/de/

Contacts:

Pressekontakt:



Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594



Irene Caia

i.caia@reply.com

Tel. +39 02 535761