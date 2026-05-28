Nach einer mehrmonatigen charttechnischen Lethargie übernehmen die Bullen zunehmend das Ruder beim SDAX-Wert Befesa. Mit dem deutlichen Sprung auf ein frisches 52-Wochen-Hoch konnte das Papier des Industrie-Recyclers am Mittwoch ein starkes Kaufsignal generieren. Am Donnerstag folgen im frühen Handel Anschlussgewinne.Den notwendigen Impuls für das Kaufsignal lieferte Kepler Cheuvreux. Analyst Juan Camilo Rodriguez erhöhte den fairen Wert für die Befesa-Aktie von 37 Euro auf nun 45 Euro, die Einstufung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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