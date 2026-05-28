DJ Teamviewer ernennt Peter Ruchatz zum Chief Marketing Officer
DOW JONES--Der Softwarekonzern Teamviewer hat Peter Ruchatz zum Chief Marketing Officer (CMO) ernannt. Die neue geschaffene Position ist unterhalb des Vorstandes im "Senior Leadership Team" angesiedelt, das damit erweitert wird. Ruchartz verfüge über langjährige internationale Führungserfahrung im B2B-Softwaremarketing und werde im September als CMO antreten, teilte Teamviewer mit. Er werde künftig die globale Marketingorganisation des Göppinger SDAX-Unternehmens leiten und die Bereiche Brand, Product Marketing, Demand Generation, Channel Marketing und Pricing verantworten.
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May 28, 2026 04:03 ET (08:03 GMT)
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