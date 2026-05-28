Das Programm zur Oberflächenexploration wird erweitert

Hermosillo, Mexiko - 28. Mai 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen" oder "Tocvan") (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/ A2PE64) freut sich, positive Bohrergebnisse aus seinem laufenden 20.000-Meter-Explorationsprogramm auf dem zu 100 % kontrollierten Gold-Silber-Projekt Gran Pilar in Sonora, Mexiko, bekannt zu geben. Bei Step-out-Explorationsbohrungen wurden drei neue mineralisierte Zonen identifiziert, wodurch die bekannte Ausdehnung des Systems deutlich über die Main Zone hinaus erweitert wurde. Bis heute hat Tocvan über 6.200 Meter des vollständig finanzierten 20.000-Meter-Programms abgeschlossen. Die Ergebnisse von 19 weiteren Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von mehr als 3.800 Metern stehen noch aus und werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen. Das Programm konzentriert sich auf die Erweiterung der Ressource, die Entdeckung neuer Zonen und die Definition hochgradiger Feeder-Strukturen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gelände.

Aktuelles zum Pilotprogramm

Tocvan treibt die Entwicklung seiner Pilotmine auf Gran Pilar weiter voran. Das Unternehmen hat die Beschaffung der Ausrüstung für die Pilotanlage abgeschlossen und liegt im Zeitplan für die Inbetriebnahme im Jahr 2026. Zu den bedeutenden Fortschritten bei der Infrastruktur vor Ort zählen die Einrichtung des Feldbüros, die Errichtung einer Umzäunung, die Vorbereitung der Tonschicht für die Haufenlaugungsplattform sowie die fortlaufende Lagerung von zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichem Material. Die Standortvorbereitung, einschließlich Straßenausbau und Infrastruktur für die Wasserwirtschaft, ist abgeschlossen. Die Massenprobenahme und die metallurgischen Testarbeiten werden fortgesetzt. Das Pilotprogramm ist darauf ausgelegt, bis zu 50.000 Tonnen Material zu verarbeiten und wichtige Daten für künftige Genehmigungsverfahren und Machbarkeitsstudien zu generieren.

Abgeschlossene Maßnahmen

- Langfristige Vereinbarung mit der Gemeinde

- Genehmigung für die Pilotanlage mit einer Laufzeit von 10 Jahren

- Grundwasser-Messbrunnen

- Condemnation-Bohrungen

- Bodenmechanik

- Landrodung, Büro- und Lagerflächen

- Umzäunung (laufend)

- Erste Grabenaushub- und Haldenarbeiten (laufend)

- Lagerbereich für die Verarbeitungsanlage

- Tonschicht für die Haufenlaugungsplattform

Anstehende Maßnahmen

- Laufende Grabenaushub- und Haldenarbeiten

- Bau der Haufenlaugungsplattform

- Bau des Auffangbeckens

- Zerkleinerung und Stapelung

- Einrichtung und Testbetrieb der Aufbereitungsanlage

- Vollständiger Laugungsbetrieb zur Gold- und Silbergewinnung

- Berichterstattung und Analyse für die nächste Testphase und die Optimierung im Vollmaßstab

Bohr-Highlights (New Zones):

New Zone 1 (South Block El Mezquite Trend South): Bohrloch JES-26-134 durchteufte 3,1 Meter mit 1,5 g/t Au und 25 g/t Ag ab einer Tiefe von 27,5 Meter (14 Meter vertikal ab der Oberfläche) einschließlich 1,5 Meter mit 2,4 g/t Au, 33 g/t Ag und 5.640 ppm As. Die Mineralisierung beginnt nahe der Oberfläche und erstreckt sich bis in eine Bohrlochtiefe von 48,8 Meter, wobei eine anomale Mineralisierung mit durchschnittlich 0,15 g/t Au über 39,7 Meter ab einer Tiefe von 9,2 Meter auftritt. Diese Bohrung erweitert die Mineralisierung entlang des Trends El Mezquite 1.000 Meter südlich der ursprünglichen Entdeckungsbohrung JES-26-135 und 1.700 Meter von der Main Zone entfernt (siehe Pressemitteilung vom 1. April 2026).

New Zone 2 (Ziel Mag High im South Block): Die Bohrung JES-26-139 ergab fünf mineralisierte Zonen, darunter 1,5 Meter mit 0,4 g/t Au und 23 g/t Ag ab einer Tiefe von 125 Meter, innerhalb einer anomalen Zone von 9,2 Meter mit 0,12 g/t Au, 5 g/t Ag und 274 g/t As. Dies stellt die erste bedeutende Mineralisierung in einem bisher nicht untersuchten strukturellen Korridor 1.100 Meter östlich der Main Zone dar.

New Zone 3 (South Block New Eastern Trend) In den Bohrlöchern JES-26-141, 142 und 143 werden mehrere mineralisierte Abschnitte gemeldet. Dies sind die ersten Bohrungen 2.000 Meter nordöstlich der Main Zone auf einem neuen Trend, 400 Meter nordöstlich der Entdeckung El Mezquite. Diese Bohrlöcher liegen zudem 1.500 Meter nördlich und auf demselben magnetischen Trend wie das neue Oberflächenziel Bojorquez (siehe Pressemitteilung vom 13. Mai 2026). JES-26-141 ergab eine anomale Goldmineralisierung und Alteration von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 39,7 Meter, einschließlich 4,6 Meter mit 0,3 g/t Au ab einer Tiefe von 1,5 Meter und 1,5 Meter mit 0,5 g/t Au ab einer Tiefe von 38,1 Meter. JES-26-142 ergab eine anomale Goldmineralisierung über 25,1 Meter, einschließlich 1,5 Meter mit 1,0 g/t Au ab 36,6 Meter und 3,1 Meter mit 0,4 g/t Au ab 56,4 Meter. JES-26-143 ergab eine anomale Goldmineralisierung über 54,9 Meter ab einer Tiefe von 18,3 Meter, einschließlich 1,5 Meter mit 0,4 g/t Au ab 35,1 Meter und 1,5 Meter mit 0,7 g/t Au ab 67,1 Meter.

Die Zonen wurden durch intensive Step-out-Bohrungen entdeckt, die auf geophysikalische und geochemische Anomalien an der Oberfläche abzielten.

"Diese frühen Explorationserfolge auf Gran Pilar, die durch die Entdeckung von drei neuen Gold-Silber-Zonen unterstrichen werden, markieren einen hervorragenden Start in unser Programm für 2026", kommentierte Brodie Sutherland. "Zwar sind diese ersten Bohrergebnisse noch nicht repräsentativ für die hochgradigeren Strukturen, von denen wir glauben, dass sie innerhalb des größeren Systems vorkommen, doch sind sie äußerst ermutigend, da wir uns in völlig neue Gebiete vorwagen, in denen zuvor noch keine Bohrungen durchgeführt wurden. Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass sich die mineralisierte Fläche auf Gran Pilar weit über die Main Zone hinaus erstreckt, und bestätigen unser Explorationsmodell in Distriktgröße. Wie bei Entdeckungsbohrungen in der Frühphase üblich, besteht das Hauptziel in dieser Phase darin, die wichtigsten strukturellen Korridore und Alterationssysteme mit potenziell höheren Goldgehalten zu identifizieren und unsere Zielsetzung entsprechend zu verfeinern. Mit bisher über 6.200 Meter Bohrungen und ausstehenden Ergebnissen aus weiteren 19 Bohrlöchern sind wir überzeugt, dass wir im gesamten Gebiet deutlich an Dynamik gewinnen."

"Ebenso begeistert sind wir von den raschen Fortschritten beim Bau unserer Pilotanlage, wo die Außenstelle nun eingerichtet ist, die Umzäunung errichtet wird, der Lehmuntergrund für die Haufenlaugungsplattform vorbereitet wurde und die Lagerung des zu 100 % unternehmenseigenen Materials in vollem Gange ist - all dies schafft die Voraussetzungen für die Inbetriebnahme im Laufe dieses Jahres und die kurzfristige Produktion im Pilotmaßstab."

Erweiterte Oberflächenexploration

Parallel zu den Bohrungen hat das Unternehmen sein Oberflächenexplorationsprogramm auf dem North und South Block ausgeweitet. Über 400 neue Gesteins- und Bodenproben wurden entnommen, wodurch die geochemische Abdeckung auf den größten Teil des South Blocks ausgedehnt wurde. Es wurden mehrere Ziele mit hoher Priorität identifiziert, darunter eine 1,2 Kilometer lange Gold-in-Boden-Anomalie, die mit einem starken magnetischen Tief auf dem South Block zusammenfällt. Für das dritte Quartal 2026 sind Folgekartierungen und geophysikalische Auswertungen geplant, um weitere Bohrziele genauer zu definieren.

Abbildung 1. South Block mit den neuen Zielgebieten.

Tabelle 1. Zusammenfassung der Ergebnisse der in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher. Da es sich hierbei um First-Pass-Erkundungsbohrungen handelt, sind die wahren Bohrmächtigkeiten derzeit unbekannt.

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) As (ppm) JES-26-134 18,30 19,83 1,53 0,06 4,1 205 31 211 86 JES-26-134 27,45 28,98 1,53 0,65 16,4 162 1265 2270 1615 JES-26-134 28,98 30,50 1,53 2,38 33,1 117 2330 1770 5640 JES-26-134 47,28 48,80 1,53 0,45 0,7 3 179 82 79 JES-26-134 73,20 74,73 1,52 0,25 0,6 11 49 190 597 JES-26-134 96,08 97,60 1,52 0,20 1,1 25 91 151 520 JES-26-134 141,83 143,35 1,53 0,16 1,4 21 105 96 1245 JES-26-134 143,35 144,88 1,53 0,01 6,5 48 374 447 90 JES-26-134 144,88 146,40 1,53 0,03 21,2 580 4700 6750 59 JES-26-136 9,15 10,68 1,53 0,13 0,5 19 19 121 345 JES-26-139 7,63 9,15 1,53 0,19 2,7 21 513 881 1335 JES-26-139 21,35 22,88 1,53 0,17 0,9 13 114 224 38 JES-26-139 22,88 24,40 1,53 0,16 0,5 5 77 178 37 JES-26-139 94,55 96,08 1,53 0,12 1,3 24 173 471 196 JES-26-139 117,43 118,95 1,53 0,13 0,5 26 49 138 25 JES-26-139 123,53 125,05 1,52 0,07 4,8 29 1120 983 114 JES-26-139 125,05 126,58 1,53 0,44 22,5 180 4000 5960 1405 JES-26-139 167,75 169,28 1,53 0,10 0,3 4 84 190 31 JES-26-141 1,53 3,05 1,53 0,13 0,8 20 98 153 105 JES-26-141 3,05 4,58 1,53 0,42 2,0 24 319 247 152 JES-26-141 4,58 6,10 1,53 0,31 1,5 12 132 223 279 JES-26-141 33,55 35,08 1,53 0,11 0,6 18 104 161 123 JES-26-141 35,08 36,60 1,53 0,03 0,8 22 89 158 91 JES-26-141 36,60 38,13 1,53 0,02 1,2 74 102 87 112 JES-26-141 38,13 39,65 1,53 0,51 1,2 35 205 66 295 JES-26-142 36,60 38,13 1,53 0,96 7,5 57 387 1135 580 JES-26-142 48,80 50,33 1,53 0,12 0,7 14 38 186 56 JES-26-142 56,43 57,95 1,53 0,29 2,3 55 155 366 87 JES-26-142 57,95 59,48 1,53 0,50 1,4 22 355 464 141 JES-26-143 24,40 25,93 1,53 0,25 1,6 19 248 492 45 JES-26-143 33,55 35,08 1,53 0,11 1,1 53 133 199 45 JES-26-143 35,08 36,60 1,53 0,38 0,8 16 95 167 58 JES-26-143 39,65 41,18 1,53 0,29 2,6 43 389 348 178 JES-26-143 45,75 47,28 1,53 0,17 10,7 31 3060 311 285 JES-26-143 67,10 68,63 1,53 0,69 0,7 17 211 278 34

Tabelle 2. Übersicht über die Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung.

Bohrloch-Nr. Easting Northing Höhenlage (m) Azimut Neigung Tiefe JES-26-134 619086 3144188 509 310 -45 199,8 JES-26-136 618594 3145301 466 115 -45 199,8 JES-26-139 618489 3144263 457 154 -45 199,8 JES-26-141 619397 3145418 428 200 -45 250,1 JES-26-142 619438 3145347 431 220 -45 250,1 JES-26-143 619387 3145499 426 45 -45 154,0 JES-26-144 619380 3145500 426 220 -40 259,5

Foto 1: 6 Hektar großes Areal, das für die genehmigte Pilotanlage mit einer Laufzeit von 10 Jahren gerodet wurde.

Foto 2: Einrichtung des Büros vor Ort.

Foto 3: Kraftstofflager vor Ort für die Pilotausrüstung und die Bohrungen.

Foto 4 und 5: Aufgeschüttetes Material aus den jüngsten Schürfungen.

Abbildung 2. Zusammenfassung der Zielgebiete bei Gran Pilar. Karte der magnetischen Drohnenvermessung mit Darstellung der Neigungsableitung des Reduced-to-Pole-Werts (RTP) sowie der vorrangigen Zielgebiete, die bisher durch geologische Kartierungen und oberflächengeochemische Untersuchungen identifiziert wurden. Lage des neuen Zielgebiets El Mezquite.

Das Projekt Gran Pilar in Sonora (Mexiko)

ZU 100 % KONTROLLIERTE VORRANGIGE ZIELE FÜR SCHÜRFGRABUNGEN UND BOHRUNGEN

Erweiterung des South Block in der Main Zone Anschlussarbeiten zu den erfolgreichen Bohrungen 2025 19,4 g/t Au auf 3,1 Metern enthalten in 106,6 Metern mit 0,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025) 5,4 g/t Au auf 6,1 Metern enthalten in 41,2 Metern mit 1,0 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025) 136 g/t Ag auf 10,7 Metern enthalten in 42,7 Metern mit 41 g/t Ag (Pressemitteilung vom 25. Juni 2025) South Block (Pressemitteilung vom 12. November 2024) Placer Corridor (900 Meter Streichlänge) Bodenproben mit bis zu 21,2 g/t Au und >2.000 g/t Ag Placer Source Area Bodenproben mit bis zu 2,4 g/t Au und 22 g/t Ag Gesteinsproben mit bis zu 7,3 g/t Au und 389 g/t Ag North Block North Alteration Zone (3,2 km mal 1,5 km Fläche) 2-Meter-Splitterprobe, 5,6 g/t Au und 106 g/t Ag (Pressemitteilung vom 19. Oktober 2023) Probe aus historischer Abbaustätte, 3,2 g/t Au und 1.225 g/t Ag (Pressemitteilung vom 8. März 2024)

Wichtigste Bohrergebnisse von Gran Pilar:

- Zu den Höhepunkten des Diamantbohrkernprogramms 2025 gehören:

o 83,5 m mit 1,3 g/t Au, einschließlich 9,7 m mit 10,3 g/t Au (Pressemitteilung vom 11. März 2025)

o 97,4 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 36,3 m mit 1,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 19. März 2025)

o 64,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 3,0 m mit 21,6 g/t Au und 209 g/t Ag (Pressemitteilung vom 26. März 2025)

o 46,9 m mit 0,5 g/t Au, einschließlich 2,6 m mit 7,2 g/t Au und 80 g/t Ag (Pressemitteilung vom 16. April 2025)

- Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2025 zählen:

o 106,8 m mit 0,6 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 19,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025)

o 41,2 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 6,1 m mit 5,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025)

- Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2024 zählen (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 42,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 10,9 g/t Au

o 56,4 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 14,7 g/t Au

o 16,8 m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

o 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

o 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

o 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

o 29 m mit 0,7 g/t Au

o 35,1 m mit 0,7 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

o 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

o 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

o 61,0 m mit 0,8 g/t Au

o 21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag

o 13,0 m mit 9,6 g/t Au

o 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Zusammenfassung der Massenprobe bei Pilar:

- Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt

- Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet

- Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4" bis +1/8")

- Die feine Fraktion (-1/8") deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hin

o Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden Verweildauer

Metallurgische Untersuchungen:

- Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen vor

o Gewinnung von 95 bis 99 % Gold

o Gewinnung von 73 bis 97 % Silber

o Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus einer Tiefe von 120 m

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und angehendes Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Das Unternehmen hält außerdem eine 51-prozentige Beteiligung an einem 1 km² großen Joint-Venture-Gebiet mit Colibri Resources und erweitert damit seine Präsenz weiter. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 Meter mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt - einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind - für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 78,7 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und eine abschließende ICP-MS-Analyse unter Verwendung von 50 Gramm Nominalgewicht. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/"QP") im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

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