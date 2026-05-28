Die Börse scheint derzeit ihre liebe Not damit zu haben, die OHB-Aktie vernünftig zu bewerten. Nachdem der Kurs des deutschen Raumfahrtunternehmens von Montag bis Mittwoch um fast -25% einbrach, geht es am Donnerstagmorgen wieder um +12% nach oben. Was steckt hinter der starken Volatilität und wohin könnte die Reise der OHB-Aktie denn nun gehen? Starke Zahlen werden abgestraft Der Kurs der OHB-Aktie wird derzeit von zwei sehr wichtigen Ereignissen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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