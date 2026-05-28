Die Aktie von Rheinmetall präsentiert sich am heutigen Donnerstag extrem stark. In einem eher schwachen Marktumfeld kann die Aktie deutlich zulegen. Mit einem Kursplus von mehr als vier Prozent ist sie sogar der stärkste Wert des Tages im deutschen Leitindex DAX. Die sich wieder verschärfende Auseinandersetzung im Nahen Osten unterstützt Rüstungstitel. Zudem kann sich Rheinmetall über einen Auftrag der Bundeswehr freuen.• Rheinmetall-Aktie trotz schwachem Markt mit über vier Prozent Plus stärkster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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