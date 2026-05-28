Jetzt gilt es! Die Amazon-Aktie scheint ihre kurze aber wichtige Zwischenkonsolidierung abgeschlossen zu haben. Der Kurs drehte wieder nach oben. Die nächsten Tage werden darüber entscheiden, ob sich die Trendwende manifestiert oder eben nicht. Die Chance ist zumindest da, die 300 US-Dollar in Angriff zu nehmen…Amazon - robuste Zahlen für das 1. Quartal 2026 wirken nach In unserer letzten Kommentierung zur Amazon-Aktie (WKN: 906866 | ISIN: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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