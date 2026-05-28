Koblenz (ots) -"40 Jahre TGP - Tradition feiern. Zukunft gestalten" - unter diesem Motto erwartet die Fans ein spektakuläres Motorsport-Wochenende mit einer Premiere im Jubiläumsjahr: erstmalig wird der Deutsche Truck-Racing-Meister gekürt."Die neue TGP-Meisterschaft feiert in diesem Jahre ihre Premierensaison und findet nach Stationen am Hockenheimring und Lausitzring ihr großes Finale auf dem Nürburgring. Wir freuen uns sehr auf das 40-jährige Jubiläum mit reichlich Motorsport-Action, Festival-Stimmung und Fachmesse", sagt Rudi Speich, Vorsitzender des ADAC Mittelrhein e.V.Die TGP-Meisterschaft knüpft an die langjährige Tradition des Truck Racings am Nürburgring an und macht die Faszination des Sports durch zusätzliche Veranstaltungen weit über das Renn-Wochenende hinaus erlebbar. "Mit neuen Formaten, einer stärkeren Ansprache jüngerer Zielgruppen und einer engeren Verbindung zur Nutzfahrzeugbranche setzt die Serie wertvolle Impulse für den Motorsport", betont Rudi Speich.Motorsport mit deutscher SpitzenbesetzungIm vergangenen Jahr strömten 130.300 Motorsportfans zum Nürburgring, die sich auch 2026 auf packende Rennen und ein hochkarätiges Teilnehmerfeld freuen dürfen. Mit dabei sind unter anderem die deutschen Top-Fahrerinnen und Fahrer Sascha Lenz, Jochen Hahn und Steffi Halm. Zusätzlich sorgt das ADAC GT Masters mit Supersportwagen von Lamborghini, Porsche, Mercedes-AMG und McLaren für ein eindrucksvolles Kontrastprogramm zu den mächtigen Race-Trucks.Branchentreffpunkt für Innovation und ZukunftParallel zur Renn-Action verwandelt sich das Fahrerlager in eine der größten Fachmessen der Nutzfahrzeugbranche. Auf über 10.000 Quadratmetern präsentieren Hersteller, Zulieferer und Logistikunternehmen innovative Technologien und nachhaltige Mobilitätslösungen.Ein zentraler Treffpunkt der Branche ist erneut das ADAC/TÜV Rheinland Truck Symposium am Freitag, 10. Juli. Unter dem Leitthema "Zukunft Logistik: Wer fährt? Wer übernimmt? Wer fördert?" diskutieren Experten aktuelle Herausforderungen rund um Fachkräftemangel, Automatisierung, Transformation und Förderpolitik. Informationen und Anmeldung unter www.trucksymposium.de.Festival-Stimmung in der MüllenbachschleifeAuch das Rahmenprogramm verspricht echte Festival-Atmosphäre. Der traditionelle Country-Abend am Freitag begeistert mit einer besonderen Jubiläumsbesetzung: Country-Star Tom Astor und die Kultband Truck Stop sorgen musikalisch für echtes Truck-Grand-Prix-Feeling.Am Samstagabend verwandelt sich die Müllenbachschleife in eine große Party-Area. Mit dabei sind die internationalen Party-Legenden Rednex ("Cotton Eye Joe"), Schürze mit seinem Mega-Hit "Layla" sowie Minnie Rock und Tommy Fieber.Zusätzliche Festival-Atmosphäre bietet das beliebte Retro Camp im historischen Fahrerlager mit Live-Musik, Country-Flair und abwechslungsreichem Familienprogramm.Ob Trucker-Korso, Fan-Village oder Kinderland mit Hüpfburgen und Enten-Rodeo - der TGP ist ein Event für die ganze Familie. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre erhalten in allen Kategorien freien Eintritt.DKMS-Aktion setzt Zeichen für gesellschaftliches EngagementNeben Motorsport und Unterhaltung setzt der Int. Shell ADAC Truck-Grand-Prix auch in diesem Jahr ein wichtiges Zeichen für gesellschaftliches Engagement. In der Event-Arena ist an beiden Veranstaltungstagen das Spendenmobil der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) vor Ort. Besucherinnen und Besucher haben dort die Möglichkeit, sich unkompliziert als potenzielle Stammzellspender registrieren zu lassen und damit vielleicht schon bald Leben zu retten. Die DKMS-Aktion findet am Samstag, 11. Juli, sowie am Sonntag, 12. Juli 2026 in der Event-Area statt.Tickets ab 10 Euro erhältlichAuch 2026 bleibt der Internationale Shell ADAC Truck-Grand-Prix ein familien-freundliches Event. Kinder unter zwölf Jahren erhalten freien Eintritt. Das Festival-Tagesticket für Freitag kostet 10 Euro, für Samstag 12,50 Euro. Veranstaltungs-tickets gibt es ab 23 Euro, Wochenendtickets ab 53 Euro. Der Zugang zum Festivalbereich beginnt an beiden Abenden ab 17:00 Uhr. Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.truck-grand-prix.de.Pressekontakt:ADAC Mittelrhein e.V.Mirco HillmannLeiter Kommunikation & Marketingpresse@mrh.adac.de+49 261 130 31 22+49 151 418 897 62Original-Content von: ADAC Mittelrhein e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75815/6283614