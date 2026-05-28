Verbio hat seine EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 160 Mio. EUR bis 180 Mio. EUR angehoben, von zuvor 100 Mio. EUR bis 140 Mio. EUR. Diese Anpassung wird durch die starken Marktbedingungen im Ethanolbereich und eine erwartete teilweise Rückgängigmachung von Bestandsabschreibungen im Zusammenhang mit GHG-Quoten-Zertifikaten unterstützt. Dieses Upgrade entspricht voll und ganz unseren Erwartungen, da wir bereits eine signifikante Verbesserung der Erträge prognostiziert hatten, die durch das derzeit äußerst günstige Marktumfeld gestützt wird. Geopolitische Spannungen und die Dynamik des Energiemarktes unterstützen weiterhin die Wirtschaftlichkeit von Biokraftstoffen, während RED III zusätzliche strukturelle regulatorische Rückenwind bietet. Wir hatten sogar mit einer leicht optimistischeren Perspektive gerechnet und bleiben daher in unseren EBITDA-Schätzungen moderat über dem neuen Prognosebereich. Die Situation ähnelt zunehmend den starken Bedingungen, die 2022 nach der durch die Ukraine verursachten Energiekrise zu beobachten waren, obwohl wir sie als zyklisch und nicht als strukturell betrachten. Wir belassen unsere Schätzungen unverändert und bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 55,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/verbio-se
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