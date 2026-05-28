Novo Nordisk rückt auf der diesjährigen Konferenz der American Diabetes Association, die vom 5. bis 8. Juni in New Orleans stattfindet, seine breite Pipeline im Bereich Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den Fokus. Der dänische Pharmakonzern kündigte an, insgesamt 40 wissenschaftliche Beiträge vorzustellen.Im Mittelpunkt stehen dabei neue Phase-3-Daten zu CagriSema. Das Mittel wird in den REIMAGINE-1- bis -3-Studien bei Typ-2-Diabetes untersucht. Analysiert werden unter anderem Effekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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