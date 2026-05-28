Beim prestigeträchtigen ersten Modell der Neuen Klasse muss BMW einen Rückruf durchführen: Wegen Technikproblemen ist es möglich, einen Stromschlaggefahr beim Berühren der Karosserie zu erhalten. Das Risiko betrifft aber zumindest vorerst nur ganz wenige Einheiten des Modells. Konkret kann bei den betroffenen Fahrzeugen wegen einer fehlerhaften Ladeelektronik während des Ladevorgangs Spannung an der Karosserie anliegen. Wenn eine Person das Fahrzeug ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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