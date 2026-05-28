Beim prestigeträchtigen ersten Modell der Neuen Klasse muss BMW einen Rückruf durchführen: Wegen Technikproblemen ist es in seltenen Fällen möglich, einen Stromschlag beim Berühren der Karosserie zu bekommen. Das Risiko betrifft aber zumindest vorerst nur ganz wenige Einheiten des Modells. Konkret kann bei den betroffenen Fahrzeugen wegen einer fehlerhaften Ladeelektronik während des Ladevorgangs Spannung an der Karosserie anliegen. Wenn eine Person ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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