Die Allianz hat zuletzt mit starken Quartalszahlen überzeugt. Doch nicht nur unternehmensspezifisch läuft es für den Versicherungsriesen rund. Auch das Branchenumfeld bleibt attraktiv. Der neue "Allianz Global Insurance Report 2026" zeigt: die Aussichten für die Versicherungsbranche bleiben positiv.Das Wichtigste kurz und knapp• Die globale Versicherungsbranche ist 2025 deutlich gewachsen. • Besonders Kranken- sowie Schaden- und Unfallversicherungen legten stark zu. • Die Allianz dürfte als einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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