Die Airbus Aktie zeigte sich fester. Der europäische Luft und Raumfahrtkonzern arbeitet künftig mit Mistral AI zusammen. Ziel ist es die Modelle des französischen KI Unternehmens in Bereichen wie Dokumentenerstellung Flugzeugdesign Verkehrsflugzeuge Hubschrauber Verteidigung und Raumfahrt einzusetzen.Airbus setzt stärker auf künstliche Intelligenz Airbus baut den Einsatz künstlicher Intelligenz im eigenen Konzern weiter aus. Dafür will das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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