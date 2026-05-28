© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sheldon CooperStellantis will mit 11 neuen Nutzfahrzeugen angreifen. Der 60-Milliarden-Euro-Plan soll Wachstum, Marge und Marktanteile zurückbringen.Stellantis kündigte an, bis 2030 elf neue Nutzfahrzeuge auf den Markt zu bringen. Dies sei Teil eines strategischen Plans zur Stärkung der Position von Stellantis in diesem Sektor. Stellantis Pro One, die auf Nutzfahrzeuge spezialisierte Einheit des Konzerns, wird sowohl überarbeitete Modelle als auch neue Fahrzeuge in bisher nicht bedienten Segmenten auf den Markt bringen, wie Dow Jones berichtet. Der Plan beinhaltet die Einführung neuer Plattformen für mittelgroße und große Transporter, die verschiedene Antriebsoptionen bieten werden, darunter …Den vollständigen Artikel lesen
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