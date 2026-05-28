Der kanadische Bergbaukonzern Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) unternimmt einen strategischen Großangriff in Südamerika. Während die Goldpreise sich weiterhin nahe ihrer Rekordhochs bewegen, treibt das Unternehmen eines der größten geplanten Minenprojekte Chiles voran: das Lobo-Marte-Projekt in der rohstoffreichen Atacama-Region. Insgesamt plant der Konzern, rund 3 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung des dortigen Golddistrikts zu investieren. Frühphase gestartet: Umweltprüfung läuft bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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