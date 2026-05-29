DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE mit erfolgreicher Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Serviceware SE: Serviceware SE mit erfolgreicher Hauptversammlung

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Idstein (pta000/29.05.2026/09:00 UTC+2)

Idstein, 29. Mai 2026. Die Aktionäre der Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) haben auf der gestrigen ordentlichen Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit von mehr als 82,37 Prozent zugestimmt. Die Hauptversammlung fand in virtueller Form statt. Auf der Hauptversammlung haben 80,04 Prozent des Aktienkapitals inklusive Briefwahl abgestimmt. Unter anderem wurden Prof. Dr. Peter Buxmann und Christoph Debus erneut in den Verwaltungsrat der Serviceware SE gewählt.

Einzelheiten zur Hauptversammlung inkl. aller Abstimmungsergebnisse stehen auf der Website von Serviceware www.serviceware-se.com im Bereich "Investor Relations" zur Verfügung.

Über Serviceware

Serviceware unterstützt Unternehmen weltweit dabei, ihre Serviceprozesse neu zu denken - digital und hochautomatisiert. Kern des Portfolios ist die KI-native Serviceware Plattform. Sie transformiert Services branchenübergreifend und richtet Technologie- und Servicekosten konsequent am geschäftlichen Mehrwert aus. Sie verbindet Menschen, Prozesse und Daten intelligent miteinander und bildet das Fundament für die Service-Exzellenz moderner Unternehmen.

Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform erfolgt im unternehmenseigenen KI-Kompetenzzentrum, das Serviceware in enger Kooperation mit der TU Darmstadt betreibt.

Die Serviceware Plattform umfasst Lösungen wie Enterprise Service Management, IT-Finanzmanagement, Knowledge Management, Corporate Performance Management und Field Service Management. Ergänzt wird das Portfolio durch Beratung, Managed Services und Partnerschaften in IT-Security, Data- und Endpoint-Management.

Serviceware hat weltweit mehr als 1.100 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort befindet sich in Idstein, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt rund 450 Mitarbeitende an 14 Standorten weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: investor-relations@serviceware-se.com

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Aussender: Serviceware SE Serviceware-Kreisel 1 65510 Idstein Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations edicto GmbH Tel.: +49 69 90550552 E-Mail: serviceware@edicto.de Website: www.serviceware-se.com/de ISIN(s): DE000A2G8X31 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX

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May 29, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)