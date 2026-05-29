Die Super Micro Computer-Aktie feiert seit Wochen ein eindrucksvolles Comeback an der Börse. Nachdem der Kurs Ende März fast auf ein neues 3-Jahrestief gefallen war, hat er sich innerhalb von gut zwei Monaten mehr als verdoppelt. Auch am Freitagmorgen geht es für den Serverhersteller zweistellig nach oben. Was steckt hinter der Rallye und kann sie noch weitergehen? Großes Aufatmen Der Hauptgrund für den heutigen Kurssprung der Super Micro Computer-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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