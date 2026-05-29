Samsung will Mircon & SK Hynix abhängen | Dell: Kursexplosion, IBM: Quantenschub & Sivers
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|INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
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|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR 144A
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|SIVERS SEMICONDUCTORS AB
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|SK HYNIX INC GDR
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