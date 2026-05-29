2G Energy hat einen wichtigen Schritt beim Ausbau des Geschäfts mit der Energieversorgung von Rechenzentren erreicht. Nach längerer Vertriebs- und Projektanbahnungsphase konnte nun der erste Auftrag im dreistelligen Megawattbereich gesichert werden. Die Umsetzung soll noch im laufenden Jahr beginnen und sich über mehrere Jahre erstrecken.

Damit gewinnt ein Geschäftsfeld an Bedeutung, das das Unternehmen erst seit vergleichsweise kurzer Zeit intensiv adressiert. Hintergrund ist der stark steigende Strombedarf von Rechenzentren, insbesondere im Zusammenhang mit Anwendungen rund um künstliche Intelligenz und Cloud-Infrastruktur. Für solche Projekte bietet 2G modulare Versorgungslösungen an, die vergleichsweise schnell umgesetzt werden können und dadurch auf wachsendes Interesse stoßen.

Die neuen Aufträge spiegeln sich nun auch in den Erwartungen für die kommenden Jahre wider. Für 2026 sieht das Management die Erlöse inzwischen eher am oberen Ende der bisherigen Zielspanne von 440 bis 490 Mio. Euro. Für 2027 werden Umsätze zwischen 570 und 620 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Parallel dazu soll sich auch die Profitabilität weiter verbessern, die EBIT-Marge soll dann oberhalb von 11 Prozent liegen.

Zudem dürfte der jetzt gemeldete Auftrag nicht isoliert bleiben. Nach Unternehmensangaben laufen bereits weitere Gespräche über zusätzliche Projekte ähnlicher Größenordnung. Weitere Abschlüsse im dreistelligen Megawattbereich könnten deshalb schon in den kommenden Monaten folgen.

Die Börse hat auf diese Entwicklung bereits deutlich reagiert. Die Aktie legte nach der Meldung kräftig zu und hat damit aus heutiger Sicht einen großen Teil der aktuell bekannten Wachstumsfantasie eingepreist. Sollten jedoch weitere Großaufträge hinzukommen, könnte sich das Potenzial der neuen Geschäftsdimension für 2G Energy noch einmal erheblich erweitern.

(aktien-globlal.de, erstellt 29.05.26, 10:46 Uhr, veröffentlicht 29.05.26, 12:12 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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