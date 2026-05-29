Die Aktie von Western Digital hat in den vergangenen Monaten eine außergewöhnliche Kursrally hingelegt, die selbst einem Überflieger wie Micron Konkurrenz macht. Angetrieben von der wachsenden Nachfrage nach Speicherlösungen für Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz untermauert das Unternehmen seine starke Börsenentwicklung nun mit deutlich verbesserten Geschäftszahlen und einer weiteren Anhebung der Ausschüttungen an die Aktionäre. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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